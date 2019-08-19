2019-08-19T17:07:26+03:00
Общество

Мэр Рыбинска поручил провести расследование по березовой роще

Участок земли выделили…чиновнику?
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Подслушано в Рыбинске/vk.comФото: Подслушано в Рыбинске/vk.com
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Мэр Рыбинска Денис Добряков поручил провести служебное расследование по березовой роще. Вернее, по факту предоставления земельного участка сотруднику ДИЗО –департамента имущественных и земельных отношений. Наши коллеги из Рыбинск.online провели расследование и заметили, что фамилия собственника участка, выделенного многодетной семье, совпадает с фамилией руководителя юридического отдела департамента.

- В течение двух недель поставил задачу проанализировать ситуацию на предмет законности предоставленная конкретного участка конкретному человеку. Считаю, что сотрудники администрации должны придерживаться Кодекса служебной этики муниципальных служащих. Если факт подтвердится, то виновные будут наказаны. – сообщил Добряков в социальных сетях.

Напомним, скандал разгорелся вокруг рощи, когда появилась информация о возможном строительстве здесь храма. Позже епархия официально открестилась от застройки, а местная администрация заверила, что два участка предназначены многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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