«Кашель и дышать тяжело»: ярославцы жалуются на выбросы серы
В группе «Жесть Ярославль» появился анонимный пост. Подписчица паблика уверяет читателей, что во Фрунзенском районе в воздухе образуется странная пелена и туман.
– Глаза щиплет, в носу дерет, кашель, дышать тяжело, – жалуется ярославна.
По мнению женщины, виной всему выбросы серы с завода.
Местную жительницу тут же поддержали в комментариях.
– К сожалению это постоянная ситуация! Нам не помогут! – эмоционально ответила Ирина.
Но некоторые подписчики не согласились насчет источника выброса и пытались убедить автора, что, например, в поселке Щедрино и на самой территории завода запахов не чувствуется.
Однако большинство комментаторов все же подтвердили информацию: душный туман окутал целые жилые массивы.
– Вчера в районе парка на Липовой горе и на пересечении проспекта Фрунзе и Индустриальной улицы был запах едкий: щипало носоглотку даже в машине, – поделилась ощущениями Юлия.
Еще одна ярославна посоветовала жителям района выйти с соседями на улицу и составить акт о том, что чувствуете сильный запах. Главное, не забыть указать время суток, направление ветра и локацию, в которой находитесь. Далее нужно подписать бумагу – минимум три подписи, указать контактные данные и направить акт в природоохранную прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU