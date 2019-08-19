«Кашель и дышать тяжело»: ярославцы жалуются на выбросы серы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-19T16:37:11+03:00

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В группе «Жесть Ярославль» появился анонимный пост. Подписчица паблика уверяет читателей, что во Фрунзенском районе в воздухе образуется странная пелена и туман.

– Глаза щиплет, в носу дерет, кашель, дышать тяжело, – жалуется ярославна.

По мнению женщины, виной всему выбросы серы с завода.

Местную жительницу тут же поддержали в комментариях.

– К сожалению это постоянная ситуация! Нам не помогут! – эмоционально ответила Ирина.

Но некоторые подписчики не согласились насчет источника выброса и пытались убедить автора, что, например, в поселке Щедрино и на самой территории завода запахов не чувствуется.

Однако большинство комментаторов все же подтвердили информацию: душный туман окутал целые жилые массивы.

– Вчера в районе парка на Липовой горе и на пересечении проспекта Фрунзе и Индустриальной улицы был запах едкий: щипало носоглотку даже в машине, – поделилась ощущениями Юлия.

Еще одна ярославна посоветовала жителям района выйти с соседями на улицу и составить акт о том, что чувствуете сильный запах. Главное, не забыть указать время суток, направление ветра и локацию, в которой находитесь. Далее нужно подписать бумагу – минимум три подписи, указать контактные данные и направить акт в природоохранную прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU