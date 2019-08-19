Ярославец успел разглядеть подрезавшего его водителя прежде, чем вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-19T14:58:09+03:00

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В воскресенье, 18 августа, вечером, около 18:30 на въезде в Ярославль со стороны Москвы произошла авария: иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель успел разглядеть человека, который, по его словам, спровоцировал ДТП.

- Водитель черного KIA Rio нас подрезал. – рассказывает пострадавший. – Это был мужчина 20-30 лет, худощавого телосложения. Так как все произошло быстро, номера никто не успел запечатлеть.

Перевернувшийся автомобиль – серебристый Ford Focus с затонированными по кругу стеклами. На эту деталь обратили внимание пользователи соцсетей, Люди недоумевают, как через такие стекла на скорости водитель смог разглядеть того, кто его подрезал.

Если у вас есть какая-либо информация о ДТП, вы можете связаться с водителем по номеру 89611622523

ИСТОЧНИК KP.RU