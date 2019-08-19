Михаил Ширвиндт выбрал любимый бар Ярославля и запустил жужу в Ростове Великом

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-19T14:46:50+03:00

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Актер, режиссер автор видеоблога «Съедобное несъедобное» Михаил Ширвиндт побывал 17 августа в Ярославле на фестивале «Пир на Волге». Но только посещением городского пикника столичный гость не ограничился. Он прошелся по ярославским ресторанам.

- Теперь это мой любимый бар Ярославля, - сказал он на видео, выложенном в Инстаграм в одном из заведений ресторатора Яна Левина.

А чуть позже блогер выложил еще одно видео - из Ростова Великого. Его он снял на фоне паллетов с бордюрной плиткой, которую сейчас кладут в центре города, и ростовского кремля.

- Это плитка, это Сашка, это жужа. Какая гадость, да? Давайте посмотрим, куда жужа полетит, - комментирует за кадром Ширвиндт, называя жужей квадрокоптер, который полетел в сторону кремля, а Сашкой - своего помощника. - Вот так бывает. Остался Сашка, осталась плитка и я.

Более полный отчет о поездке Михаила Ширвиндта в Ярославскую область, видимо, стоит ждать в его блоге «Съедобное несъедобное».

Напомним, вышел трейлер фильма с участием Анны Михалковой, снятого в Ярославле. Зрители в восхищении.

ИСТОЧНИК KP.RU