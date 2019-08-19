Михаил Ширвиндт выбрал любимый бар Ярославля и запустил жужу в Ростове Великом
Актер, режиссер автор видеоблога «Съедобное несъедобное» Михаил Ширвиндт побывал 17 августа в Ярославле на фестивале «Пир на Волге». Но только посещением городского пикника столичный гость не ограничился. Он прошелся по ярославским ресторанам.
- Теперь это мой любимый бар Ярославля, - сказал он на видео, выложенном в Инстаграм в одном из заведений ресторатора Яна Левина.
А чуть позже блогер выложил еще одно видео - из Ростова Великого. Его он снял на фоне паллетов с бордюрной плиткой, которую сейчас кладут в центре города, и ростовского кремля.
- Это плитка, это Сашка, это жужа. Какая гадость, да? Давайте посмотрим, куда жужа полетит, - комментирует за кадром Ширвиндт, называя жужей квадрокоптер, который полетел в сторону кремля, а Сашкой - своего помощника. - Вот так бывает. Остался Сашка, осталась плитка и я.
Более полный отчет о поездке Михаила Ширвиндта в Ярославскую область, видимо, стоит ждать в его блоге «Съедобное несъедобное».
Напомним, вышел трейлер фильма с участием Анны Михалковой, снятого в Ярославле. Зрители в восхищении.
ИСТОЧНИК KP.RU