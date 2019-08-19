2019-08-19T13:24:20+03:00
Общество

В Ярославле 15 сентября перекроют почти все центральные улицы

Это связано с Ярославским полумарафоном
Екатерина РЯБЦЕВА
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Власти Ярославля просят горожан быть внимательными и соблюдать ПДДВласти Ярославля просят горожан быть внимательными и соблюдать ПДДФото: Мэрия Ярославля
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15 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо». В связи с этим с 6 до 17.30 будут перекрыты почти все дороги в центре города.

Ограничение движения транспортных средств введут на верхнем и нижнем ярусах Которосльной набережной, на верхнем и нижнем ярусах Волжской набережной, на Пятницком съезде, Красном съезде, Флотском спуске, улице Суркова, Первомайской, Революционной, Почтовой, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советской, Советской площади, площади Челюскинцев, Кедрова, в Народном и Советском переулках и Волжском спуске.

14 сентября с 18 часов в городе начнутся спортивные мероприятия. Они завершатся только на следующий день – 15 сентября. В этот период власти города введут временное ограничение остановки и стоянки машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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