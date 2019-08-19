Пришел, увидел, укатил: ярославец угнал мотоцикл прямо из-под носа хозяев
37-летний житель Ярославского района забрался на чужой приусадебный участок и украл оставленный там мотоцикл.
В полицию обратилась хозяйка дома. Она рассказала, что техника стоила более 30 тысяч рублей.
Мужчина во всем сознался и озвучил свою версию. В тот момент он очень нуждался в деньгах, а когда увидел стоящий на территории мотоцикл, то перелез через забор, открыл ворота и угнал «железного коня», которого позже продал всего за 4 тысячи рублей.
– Следственным отделом ОМВД России по Ярославскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Ярославец намерен возместить женщине ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU