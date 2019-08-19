Пришел, увидел, укатил: ярославец угнал мотоцикл прямо из-под носа хозяев

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-19T11:57:06+03:00

Когда на него возбудили уголовное дело, то он решил возместить ущерб

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37-летний житель Ярославского района забрался на чужой приусадебный участок и украл оставленный там мотоцикл.

В полицию обратилась хозяйка дома. Она рассказала, что техника стоила более 30 тысяч рублей.

Мужчина во всем сознался и озвучил свою версию. В тот момент он очень нуждался в деньгах, а когда увидел стоящий на территории мотоцикл, то перелез через забор, открыл ворота и угнал «железного коня», которого позже продал всего за 4 тысячи рублей.

– Следственным отделом ОМВД России по Ярославскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ярославец намерен возместить женщине ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU