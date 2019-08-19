2019-08-19T11:20:49+03:00
Происшествия

В Ярославле поймали любителя амфетамина

Правоохранители возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославском районе полицейские задержали 44-летнего мужчину. С собой у него было 2 сверка с неизвестным порошкообразным веществом. Свертки отправили в экспертно-криминалистический центр, где установили, что ярославец нес собой более 25 граммов синтетического амфетамина.

– По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств следственным подразделением ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Теперь любитель амфетамина будет следовать букве закона и попадет в места не столь отдаленные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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