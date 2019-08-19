2019-08-19T11:14:52+03:00
Происшествия

В Брагино двое парней связали приятеля и угнали его машину

Накатавшись, угонщики бросили легковушку
Роман РЫЖИКОВ
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Легковушку угнали прямо из гаражаЛегковушку угнали прямо из гаражаФото: Роман РЫЖИКОВ
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Дерзкое и глупое преступление совершили двое молодых жителей Тутаевского района. Парни приехали в Ярославль, где напали на своего приятели и угнали его машину. Инцидент произошел в начале июня. Сегодня прокурор Дзержинского района утвердил обвинительное заключение. Первое в жизни юных преступников.

24-летний молодой человек и его 25-летний подельник проводили время в гаражном кооперативе вместе со своим знакомым. Парочка решила прокатиться на Пятерку. Для этого накинулись на товарища, связали его по рукам и ногам и бросили, забрав его машину. Накатавшись, угонщики бросили ВАЗ на улице Белинского.

Выходка обернулась для компании уголовным делом. В ходе расследования парни, естественно, признали вину в полном объеме. Расплачиваться за преступление они будут либо крупным штрафом, либо собственной свободой. За угон группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, им грозит до семи лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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