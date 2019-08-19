Глава одного из муниципальных районов Ярославской области зовет на работу

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-19T09:17:06+03:00

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Глава администрации Пошехонского района Николай Белов разместил на своей странице в соцсети пост о том, что приглашает жителей Иркутской области, пострадавших в результате разгула стихии, на постоянное место жительства.

- На сегодняшний день район испытывает потребность в учителях, медицинских работниках, сотрудниках полиции, работниках сельскохозяйственной отрасли. Мы готовы содействовать в приобретении для вас жилья, как в городе Пошехонье так и на селе по жилищным сертификатам, - пишет он и уверяет, что Пошехонье - это чистый экологический край Ярославской области, не подверженный подтоплению.

ИСТОЧНИК KP.RU