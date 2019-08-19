2019-08-19T09:17:06+03:00
Общество

Глава одного из муниципальных районов Ярославской области зовет на работу

Он предлагает самые разнообразные вакансии и готов помочь с жильем
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Пошехонье требуются учителя, врачи и другие специалисты. Личная страница Николая Белова/FacebookВ Пошехонье требуются учителя, врачи и другие специалисты. Личная страница Николая Белова/Facebook
Изменить размер текста:

Глава администрации Пошехонского района Николай Белов разместил на своей странице в соцсети пост о том, что приглашает жителей Иркутской области, пострадавших в результате разгула стихии, на постоянное место жительства.

- На сегодняшний день район испытывает потребность в учителях, медицинских работниках, сотрудниках полиции, работниках сельскохозяйственной отрасли. Мы готовы содействовать в приобретении для вас жилья, как в городе Пошехонье так и на селе по жилищным сертификатам, - пишет он и уверяет, что Пошехонье - это чистый экологический край Ярославской области, не подверженный подтоплению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брагино встало в пробку из-за перекрытого Тутаевского шоссе
В Ярославской области за куриный помет оштрафовали директора птицефабрики
В ярославский монастырь возвращается уникальная святыня
Волевая победа ярославского «Шинника» над лидером ФНЛ
Легко отделалась: иномарка в Рыбинске врезалась в забор частного дома
Безголовые: в Ярославле ночью пьяная компания разбила несколько иномарок
В Ярославской области открыта охота на пернатую дичь
В Ярославской области «банкиры» оставляют без денег все больше граждан
В Ярославской области 79-летняя пенсионерка ушла в лес и пропала
«Неслись по проспекту пьяными»: огненное ДТП с квадроциклом в Рыбинске
Машины разлетались как кегли: в ДТП с пятью машинами в Ярославской области пострадала женщина-водитель
Ярославский депутат предложил странам скинуться и купить Америку
Руководство ярославской полиции готово уволить подозреваемого во взяточничестве сотрудника
В Ярославле появился музей ОМОН
В Ярославле начальника отдела УМВД подозревают в получении взятки размером более миллиона рублей
Власти объяснили, почему сравняли с землей детскую площадку в Заволжском районе Ярославля
В Ярославле задержали за взятку высокопоставленного сотрудника УМВД?
В Рыбинске парень и девушка пострадали в жестком ДТП
Пять машин столкнулись на трассе Ярославль-Кострома
В Угличском районе пропала 14-летняя девочка
Ярославцев предупредили о дождях и дальнейшем потеплении
Градозащитники бьют тревогу: строительство у Павловской рощи в Ярославле продолжается
Ярославцы в шоке: вдоль Тутаевского шоссе спилили деревья
В Ярославле почтили память военных, погибших в 1995 году в Грозном
В Ярославле перекроют участок Тутаевского шоссе: как будет ездить транспорт
В Ярославле осудили торговца героином, страдающего расстройствами психики