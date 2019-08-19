В Ярославской области за куриный помет оштрафовали директора птицефабрики
В апреле 2018 года «Птицефабрика «Романовская» сбрасывала отходы жизнедеятельности птиц на территорию водосборной площади реки Ковать, откуда все поверхностные и грунтовые воды стекали в водоем, впадающий в Волгу. Птицефабрика не смогла предоставить документы, что птичий помет безопасен для окружающей среды.
Один из сотрудников предприятия был привлечен к дисциплинарной ответственности, а руководитель птицефабрики оштрафован на 30 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления и нарушение правил охраны водных объектов.
В настоящее время все нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU