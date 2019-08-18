2019-08-18T20:42:04+03:00
Спорт

Волевая победа ярославского «Шинника» над лидером ФНЛ

Наши выиграли в Волгограде у «Ротора»
Виктор ПОЛЯК
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"Шинник" одержал важную победу. ВК/ФК "Шинник Ярославль"Шинник" одержал важную победу. ВК/ФК "Шинник Ярославль
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Гостевой матч черно-синих против лидера ФНЛ начался для ярославцев очень тревожно. Первые минуты игры шли при достаточно весомом преимуществе хозяев. Они на своем идеальном газоне и перед многочисленными болельщиками явно намеревались добиться победы над ярославцами, у которых в последних матчах явно игра не клеится. Добавляло интриги и то, что в составе «Ротора» в стартовом составе вышли сразу два игрока, недавно защищавшие цвета «Шинника»: Мухаммад Султонов и Эдуард Булия.

Первому из них как раз и удалось огорчить нашего голкипера Дмитрия Яшина на 11 минуте, когда Султонов в штрафной отцепился от Федора Первушина и выстрелил поворотам. Мяч проскочил под ногами двух игроков и попал в угол, к досаде Яшина. Досада нашего вратаря была недолгой. Через пять минут досадовать уже пришлось хозяевам, когда подключение Первушина к атаке по левому флангу завершилось прострелом, а защитник хозяев в попытке выбить мяч срезал его в свои ворота – 1:1. Перевес хозяев не снижался до технического перерыва «на водопой» из-за жары.

В минутной паузе Побегалов, видимо, внес коррективы в игру наших, они переключились на комбинационную игру мелким и средним пасом. Тем более, что качество газона на «Волгограде-Арене» как раз соответствует игровому стилю команды «Михалыча». Оказалось, что «Ротор» к такому повороту как-то не готов. Комбинации ярославцев стали опаснее, а завершились они неожиданно на 40 минуте после «стандарта» от правой бровки.

Мяч от Василия Алейникова в штрафной Сергей Самодин головой ухитрился ювелирно точно уложить в «девятку», выведя свою команду вперед. Примерно в это же время получил серьезное повреждение наш юный игрок Иван Олейников. Его надо было заменять. Но тренеры попросили футболиста и врачей обеспечить его пребывание в игре до конца первого тайма. Дело в том, что в этом году молодой игрок, отыгравший первый тайм полностью, может быть заменен еще одной добавкой к лимиту замен в матче. Иван мужественно продержался. На второй тайм его заменил Александр Эктов, в итоге и ставший одним из героев победы в Волгограде.

Правда, сначала вышла очередная досада в виде рикошета от Валерия Цховребова на 5 минуте. Мяч поймал Яшина на противоходе – 2:2. Казалось бы, у «Ротора» все козыри в руках (ногах) для победы. Но подопечные «Михалыча» мертвой хваткой вцепились в игру и стали ловить момент удачи. И дождались на 81 минуте. Эктов со своей половины поля проскочил через центр и трех соперников, успев протолкнуть мяч на ход Тимуру Пухову, перед которым путь к штрафной был открыт. Не входя в штрафную, Тимур мощно пробил в нижний угол ворот. Вратарь отчаянным броском только подтвердил, что такие мячи не берутся. Зато таким ударом Пухова «Шинник» одержал важную, а тем более волевую победу. «Ротор» - «Шинник – 2:3 (1:2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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