Легко отделалась: иномарка в Рыбинске врезалась в забор частного дома

СЕГОДНЯ 20:15 2019-08-18T20:15:06+03:00

Иномарка снесла забор и бетонный столб, а девушки-водителя лишь царапина на лице. ГУ МЧС по ЯО

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Сначала на проспекте Ленина дотла сгорел квадрацикл. А в 22 часа 28 минут здесь произошла дорожно-транспортная авария с участием « Шевроле Круз». Иномарка на улице Целинной взрезалась в забор частного жилого дома №1. По сообщениям очевидцев ДТП, за рулем машины находилась девушка, которая не справилась с управлением и свалилась в кювет.

В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие четыре человека личного состава и одна машина спецтехники. Также на месте ДТП работали врачи скорой медицинской помощи.

Но, как заверяют те же очевидцы в соцсетях, девушка снесла забор, бетонный столб и отделалась царапиной на лице, а вот машина восстановлению вряд ли не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU