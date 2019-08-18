Безголовые: в Ярославле ночью пьяная компания разбила несколько иномарок

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-18T18:05:26+03:00

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ЧП случилось в ночь с субботы, 17 августа, на воскресенье, 18 августа. Во дворе дома №24 по улице Корабельная во Фрунзенском районе города с нуля до двух часов были разбиты несколько иномарок.

- Ищу свидетелей, может, кто видел этих «людей» или один из них признается сам! Сегодня ночью прошлась пьяная компашка по двору… Разбили на «акценте» фонарь, на «альмере» передний бампер, «камри» досталось по двери! Заявление написано, поиски начались! Всех кто владеет какой-либо инфой, прошу сообщить, т.к. это может быть не первый и не последний случай у этих товарищей без головы! И могут пострадать ваши же авто от безнаказанности, - пишет один из пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU