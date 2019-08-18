2019-08-18T16:13:29+03:00
Общество

В Ярославской области открыта охота на пернатую дичь

Отстреливать уток, рябчиков, куликов и тетеревов можно с 17 августа
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области открылась утиная охота.В Ярославской области открылась утиная охота.Фото: Правительство Ярославской области
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Сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь в регионе продлится по 15 ноября.

Охотиться на водоплавающих и прочих пернатых смогут только те, у кого действителен охотничий билет, имеется разрешение на хранение и ношение оружия, а также на добычу ресурсов с указанием вида дичи, в закрепленных охотугодьях необходима путевка. По предварительным подсчетам, путевки на отстрел пернатых оформило более 18 тысяч охотников Ярославской области и соседних регионов.

Также уже можно начинать охоту на медведя, кабана и барсука. С 1 сентября начнется охота на лося-самца, а с 15 сентября – на зайца и лисицу.

За охоту без разрешения на добычу охотничьих ресурсов злоумышленникам грозит штраф от 500 до 4000 рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

В прошлом году было выявлено порядка 490 нарушений в сфере природоохранного законодательства, 87 из которых уголовно-наказуемые. Наложено административных штрафов – на сумму более 500 тысяч рублей. Лишены права охоты – 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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