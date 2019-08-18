В Ярославской области «банкиры» оставляют без денег все больше граждан
Несмотря на многочисленные предупреждения о фактах хищений денежных средств, под предлогом предотвращения блокировки банковской карты и несанкционированного списания денежных средств, злоумышленникам удается найти доверчивых граждан.
Так, в Ярославле жительнице Дзержинского района позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, сообщив о том, что с ее банковской карты происходит попытка несанкционированного списания денежных средств. В ходе общения по телефону потерпевшая передала реквизиты своей банковской карты, в результате чего лишилась денежных средств в сумме более 300 тысяч рублей.
В Ростовском районе таким же образом оставили без 200 тысяч рублей 65-летнюю женщину, а в Рыбинске без 170 тысяч рублей 45-летнюю.
- По данным фактам проводятся проверки, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Запомните: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.
ИСТОЧНИК KP.RU