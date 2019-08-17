Машины разлетались как кегли: в ДТП с пятью машинами в Ярославской области пострадала женщина-водитель

17 Авг. 22:31 2019-08-17T22:34:02+03:00

В Ярославском районе столкнулись сразу пять автомобилей. Фото: МЧС по Ярославской области.

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В ДТП с пятью машинами в Ярославской области пострадала 40-летняя женщина-водитель. Об этом 17 августа сообщили в региональном УМВД России.

- Женщина обратилась за помощью к медикам. После осмотра и первой помощи ее отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили в полиции.

Известно, что пострадавшая женщина - жительница Некрасовского района Ярославской области. Она находилась за рулем машины «Фольксваген поло». Кроме этого автомобиля в аварии приняли участие «Шкода октавия» и грузовик «ДАФ», которыми управляли жители Костромской области, а также легковой автомобиль «Рено», за рулем которого был житель Некрасовского района, и «Шкода Фабия», водителем которого была 27-летняя женщина из Ярославля.

Как рассказала «Комсомольской правде - Ярославль» одна из участниц ДТП, авария произошла из-за того, что фура зацепила легковушку. Ту закрутило и понесло на встречные автомобили, которые разлетелись как кегли. Два автомобиля оказались в кювет.

Точные причины и обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.

Напомним происшествие случилось в 10 часов 27 минут на дороге Ярославль-Кострома в Ярославском районе. Из-за аварии на трасе возникла большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU