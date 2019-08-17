Ярославский депутат предложил странам скинуться и купить Америку

17 Авг. 21:57 2019-08-17T21:57:33+03:00

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Депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский предложил странам скинуться и купить Америку.

- Интересно - если Трамп думает купить Гренландию, то он в принципе за то, что часть страны или всю страну можно купить. Ну, было бы справедливо распространить этот постулат и на США. У меня тогда такое предложение. А давайте купим США. Скинемся на несколько стран, и ведь 99% проблем мировой политики решим. Просто и красиво, - написал он на своей страничке в «Фейсбуке».

В комментариях народ дивится оригинальности предложения. Однако и до этого Дмитрий Петровский не раз делал нестандартные заявления и совершал неординарные поступки. К примеру в прошлом году он растоптал свой айпад в ответ на американские санкции против России, предложил отменить пенсии по старости и прочитал реп на заседании муниципалитета против выступления артиста Мота на Новый год в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU