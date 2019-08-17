2019-08-17T19:57:26+03:00
Происшествия

Руководство ярославской полиции готово уволить подозреваемого во взяточничестве сотрудника

В ведомстве начата служебная проверка
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Руководство ярославской полиции готово уволить подозреваемого во взяточничестве сотрудника.Руководство ярославской полиции готово уволить подозреваемого во взяточничестве сотрудника.
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В УМВД по Ярославской области заявили, что готовы уволить сотрудника, подозреваемого во взяточничестве. Это произойдет в том случае, если вина полицейского будет доказана.

- Руководством УМВД России по Ярославской области по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, подозреваемого в получении крупной взятки заместителя начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела по капитальному строительству и ремонту Евгения Терехова задержали 15 августа. Его подозревают в незаконном получении более миллиона рублей. 17 августа состоялся суд, который постановил оставить мужчину под стражей на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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