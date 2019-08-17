СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-17T18:37:19+03:00

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В Ярославле появился музей ОМОН. Его торжественное открытие прошло на базе ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области 16 августа - в день памяти сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. Собравшиеся почтили память сотрудников ярославского ОМОН, погибших 20 лет назад в командировке на Северном Кавказе. Посмертно им было присвоено звание «Герой России». Подвиг бойцов на долгие годы будет примером мужества, героизма и отваги для сослуживцев.

Экспозиции музея посвящены боевым действиям с участием бойцов отряда в «горячих точка». В том числе в музее находится картина, написанная сотрудниками, на которой изображен тот самый бой за высоту, где отряд понес свои первые потери. Представлены трофейные экспонаты, привезенные бойцами из командировок, среди которых документы и оружие таких одиозных банд главарей как Хаттаб и Гелаев. Выставлены образцы экипировки и снаряжения сотрудников ОМОН – от начала 90-х годов до наших дней.

Экспозиции музея посвящены боевым действиям с участием бойцов ярославского отряда в «горячих точка». Фото: Росгвардия Ярославской области.

Кроме того, 16 августа на базе ОМОН прошли традиционные ежегодные соревнования на «Кубок Героя» среди команд силовых ведомств Ярославского региона и юных учащихся отрядов правоохранительной направленности. Победа досталась команде ярославского ОМОН. Все победители и призеры награждены кубками, медалями и памятными подарками.

Здесь будут проходить экскурсии для молодежи. Фото: Росгвардия Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU