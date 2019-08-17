2019-08-17T14:03:11+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали за взятку высокопоставленного сотрудника УМВД?

В правоохранительных органах пока не комментируют информацию
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ярославских СМИ появилась информация о задержании высокопоставленного сотрудника УМВД России по Ярославской области. Якобы его подозревают в получении взятки. По предварительным данным, полицейский являлся одним из тех сотрудников, которые курируют строительство нового здания УМВД в Ярославле. По сообщениям, задержали полицейского сотрудники ФСБ.

Однако пока эту информацию в правоохранительных органах не комментируют, ни подтверждая факт задержания, ни отрицая его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24