В Ярославле задержали за взятку высокопоставленного сотрудника УМВД?
В правоохранительных органах пока не комментируют информацию
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В ярославских СМИ появилась информация о задержании высокопоставленного сотрудника УМВД России по Ярославской области. Якобы его подозревают в получении взятки. По предварительным данным, полицейский являлся одним из тех сотрудников, которые курируют строительство нового здания УМВД в Ярославле. По сообщениям, задержали полицейского сотрудники ФСБ.
Однако пока эту информацию в правоохранительных органах не комментируют, ни подтверждая факт задержания, ни отрицая его.
ИСТОЧНИК KP.RU