В Рыбинске парень и девушка пострадали в жестком ДТП
В Рыбинске Ярославской области два человека пострадали в серьезном ДТП. Авария произошла 16 августа в 21 час 24 минуты на улице Луначарского, у дома №19. Здесь столкнулись «KIA Optima» и «Honda Legend».
- По предварительной информации, водитель «Honda Legend» не уступил дорогу второму автомобилю, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ДТП произошло на улице Луначарского. Фото: МЧС Ярославской области.
В итоге травмы получили 23-летний водитель «Honda Legend» и 25-летняя пассажирка этой же машины. После осмотра медиками они были отпущены на амбулаторное лечение.
Напомним, пять машин столкнулись на трассе Ярославль - Кострома.
Авария случилась вечером 16 августа. Фото: МЧС Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU