В Рыбинске парень и девушка пострадали в жестком ДТП

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-17T13:42:52+03:00

Два человека пострадали в ДТП в Рыбинске. Фото: МЧС Ярославской области.

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В Рыбинске Ярославской области два человека пострадали в серьезном ДТП. Авария произошла 16 августа в 21 час 24 минуты на улице Луначарского, у дома №19. Здесь столкнулись «KIA Optima» и «Honda Legend».

- По предварительной информации, водитель «Honda Legend» не уступил дорогу второму автомобилю, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ДТП произошло на улице Луначарского. Фото: МЧС Ярославской области.

В итоге травмы получили 23-летний водитель «Honda Legend» и 25-летняя пассажирка этой же машины. После осмотра медиками они были отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, пять машин столкнулись на трассе Ярославль - Кострома.

Авария случилась вечером 16 августа. Фото: МЧС Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU