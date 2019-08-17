2019-08-17T12:38:54+03:00
Происшествия

Пять машин столкнулись на трассе Ярославль-Кострома

Из-за ДТП образовалась огромная пробка
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На трассе Ярославль - Кострома столкнулись пять машин. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».На трассе Ярославль - Кострома столкнулись пять машин. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».
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Массовая авария произошла на трассе Ярославль-Кострома утром 17 августа. Дорогу не поделили сразу пять автомобилей, сообщает «АиФ - Ярославль».

Очевидцы говорят о том, что участниками ДТП стали легковушки и фура MAN. Причем, сразу два легковых автомобиля вылетели в кювет по разным сторонам дороги. По предварительной информации, в одной из машин находилось двое детей. К счастью, погибших и тяжело травмированных нет.

В ДТП приняли участие четыре легковушки и фура. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».

В ДТП приняли участие четыре легковушки и фура. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».

- Вроде все живы, без травм, ходят. Зрелище жуткое конечно, - сообщила Ксения Бойкова в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».

Две машины вылетели с дороги в кювет. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».

Две машины вылетели с дороги в кювет. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».

Из-за аварии образовалась огромная пробка. Подробности ДТП уточняются.

По предварительной информации, обошлось без тяжелых травм. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, обошлось без тяжелых травм. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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