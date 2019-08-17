Пять машин столкнулись на трассе Ярославль-Кострома
Массовая авария произошла на трассе Ярославль-Кострома утром 17 августа. Дорогу не поделили сразу пять автомобилей, сообщает «АиФ - Ярославль».
Очевидцы говорят о том, что участниками ДТП стали легковушки и фура MAN. Причем, сразу два легковых автомобиля вылетели в кювет по разным сторонам дороги. По предварительной информации, в одной из машин находилось двое детей. К счастью, погибших и тяжело травмированных нет.
В ДТП приняли участие четыре легковушки и фура. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».
- Вроде все живы, без травм, ходят. Зрелище жуткое конечно, - сообщила Ксения Бойкова в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».
Две машины вылетели с дороги в кювет. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».
Из-за аварии образовалась огромная пробка. Подробности ДТП уточняются.
По предварительной информации, обошлось без тяжелых травм. Фото: Эдуард Лендел в группе «Автопортал 76.ру» в сети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU