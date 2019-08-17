В Угличском районе пропала 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-17T12:06:14+03:00

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В Угличском районе Ярославской области пропала 14-летняя девочка - Алена Бурова. Она ушла из дома 16 августа. до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

- По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном управлении СК России по Ярославской области.

У Алены рыжие волосы, голубые глаза, рост - 150-155 см., плотное телосложение. В день пропажи на ней были черная юбка, колготки телесного цвета, черные ботинки на платформе. С собой у девочки был синий пакет с планшетом и кедами.

Всех, кто видел пропавшую, просят сообщить об этом в следственный отдел по городу Угличу следственного управления СК России по Ярославской области по телефонам 8(48532) 2-12-70, 8-920-117-59-98 или в полицию - по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU