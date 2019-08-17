2019-08-17T11:20:16+03:00
Общество

Ярославцев предупредили о дождях и дальнейшем потеплении

Синоптики дали прогноз на выходные и следующую неделю
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцев предупредили о дождях и дальнейшем потеплении.Ярославцев предупредили о дождях и дальнейшем потеплении.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ярославцев предупредили о дождях. По прогнозам синоптиков, В Ярославле в выходные, 17 и 18 августа, а также в понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, в отдельных районах возможна гроза. Температура около 20 градусов.

- С пятницы влияние на погоду начал оказывать южный циклон. Он обострил лежащий в средних широтах полярный фронт и вызвал сильные дожди в Центральной России. Влияние южного циклона продолжится все выходные. Временами дожди будут сильными. Суммарно выпадет от трети до половины месячной нормы осадков, - сообщили в центре «Фобос».

Улучшение погоды и повышение температуры до самых высоких значений этого августа ожидается в начале новой недели. В Ярославле со вторника температура повысится до 23-25 градусов и продержится на этом уровне до конца недели. При этом солце будет чередоваться с облаками и небольшие дожди по-прежнему будут вероятны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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