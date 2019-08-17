Градозащитники бьют тревогу: строительство у Павловской рощи в Ярославле продолжается

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-17T11:00:00+03:00

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Строительство дома у Павловской рощи в Ярославле продолжается. При этом, судя по всему, незаконно. Об этом заявила градозащитница Елена Богданова в «Фейсбуке».

- Несмотря на то, что департамент строительства Ярославской области не продлил ООО «Золотое Кольцо» разрешение на строительство рядом с Павловской рощей, стройка идет полным ходом, - констатировала она.

И обратилась в исполняющему обязанности директора департамента строительства области Виктору Жучков:

- Вы не в состоянии контролировать застройщиков?

Жучков ответил Елене Богдановой здесь же, в соцсетях:

- Департамент уполномочен на выдачу разрешительной документации. Контроль за процессом строительства осуществляет Государственный строительный надзор, который также работает с подобными случаями.

Тем временем, застройщик делает свое дело.

Напомним, Елена Богданова обнародовала полученное ею письмо из прокуратуры, в котором говорилось, что срок действия разрешения на строительство дома около зеленой зоны истек. А продлевать его департамент строительства отказался. Также истекло время действия проекта оценки воздействия на окружающую среду. При этом прокуратура внесла протест на изменения в правила землепользования и застройки, которые вообще сделали возможным строительство высотных домов рядом с памятником природы.

ИСТОЧНИК KP.RU