Ярославцы в шоке: вдоль Тутаевского шоссе спилили все деревья

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-17T10:34:19+03:00

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Ярославцы возмущены, что вдоль Тутаевского шоссе спилили деревья.

- От дома №51а спиливают деревья, будут прокладывать новую двухполосную параллельную дорогу до улицы Елены Колесовой, рядом дома, получится что выходишь из подъезда и сразу на дорогу! Как же нормы? Там куча детей, нет детских площадок, зато дорога будет? - сообщили в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте» 16 августа.

- Я тоже утром была в шоке. Так было зелено, уютно, - добавляют в комментариях.

Деревья убрали на всем протяжении участка между улицами Урицкого и Колесовой.

В мэрии Ярославля пояснили, что деревья сносят с связи с капитальным ремонтом Тутаевского шоссе.

— Вырубают старые, дефектные деревья. По проекту, в некоторых местах будет расширение проезжей части, остановочные карманы, - пояснили власти.

При этом пообещали, где это будет возможно, посадить взамен старых новые деревья.

Напомним, с 19 августа этот участок перекроют для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU