2019-08-16T20:57:17+03:00
Общество

В Ярославле почтили память военных, погибших в 1995 году в Грозном

В их честь 16 августа были проведены соревнования
Полина ЗАЙЦЕВА
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Участие в мероприятии приняли представители полиции, Росгвардии, ОМОНа, СОБРа, спасатели МЧС и сотрудники УФСИН.Участие в мероприятии приняли представители полиции, Росгвардии, ОМОНа, СОБРа, спасатели МЧС и сотрудники УФСИН.Фото: СУ СКР по Ярославской области
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В Ярославле 16 августа прошли торжественные мероприятия, посвященные военным, которые погибли в 1995 году в Грозном. К памятному мемориалу были возложены цветы, после чего родственники и сослуживцы погибших героев приняли участие в открытии музея истории ОМОНа.

- Тогда в Грозном погибли сотрудники Ярославского СОБРа: лейтенанты милиции Александр Карпушин, Владимир Разгуляев, Александр Сивагин. Они посмертно награждены орденами Мужества, - рассказали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.

В память о военнослужащих также были организованы спортивные соревнования. Участие в мероприятии приняли 28 команд. Среди них были представители полиции, Росгвардии, ОМОНа, СОБРа, спасатели МЧС и сотрудники УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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