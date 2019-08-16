2019-08-16T17:55:23+03:00
Общество

В Ярославской области вдоль трассы М8 откроют придорожные ярмарки

Эта мера рассматривается как способ борьбы с несанкционированной торговлей на трассах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области вдоль трассы М8 откроют придорожные ярмарки.В Ярославской области вдоль трассы М8 откроют придорожные ярмарки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области вдоль трассы М8 откроют придорожные ярмарки. Об этом сообщается на странице официального туристического бренда Ярославии Visit Yaroslavia в соцсетях.

Вопрос обсудили 16 августа на совещании в Ростовском районе. Данная мера рассматривается как способ борьбы с несанкционированной торговлей у дороги. Представители организации «Упрдор «Холмогоры» уже проанализировали ситуацию и предложили 20 точек, где можно было бы открыть такие пункты торговли. В том числе рассматриваются места рядом с уже имеющимися объектами придорожного сервиса.

- Подобные ярмарки не будут конкурентами стационарных объектов общественного питания или гостиничного бизнеса, а напротив, могут привлекать потенциальных клиентов – водителей и пассажиров, которые во время путешествия будут делать остановку в месте, где можно и отдохнуть, и перекусить, и купить у местных жителей товары, - прозвучало на совещании.

Более того, вместе с идеей размещения ярмарок прорабатывается вопрос о строительстве вдоль трасс крупных многоцелевых придорожных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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