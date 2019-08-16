2019-08-16T16:31:34+03:00
Общество

Территорию троллейбусного депо в Ярославле застроят домами

Новый жилой комплекс и школа появятся на улице Городской Вал
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле построят новый жилой комплекс.В Ярославле построят новый жилой комплекс.Фото: Мэрия Ярославля
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Территорию троллейбусного депо на улице городской Вал в Ярославле застроят домами. Новый жилой комплекс здесь появится по соглашению, заключенному между мэрией города, «Яргорэлектротрансом» и строительной компанией. В рамках проекта инвестор взял на себя обязательства по строительству более полутора тысяч квадратных метров жилья и разработке проекта школы на 500 мест.

На месте депо появятся два дома высотой 7 и 11 этажей с подземной парковкой. Застройщик намерен реализовать концепцию «двор без машин» и предусмотреть зонирование внутренней территории с учетом интересов жителей разных возрастов. Первую очередь комплекса должны сдать в эксплуатацию в 2021 году, вторую в 2022 году.

Часть квартир будет предоставлена тем, кто сейчас стоит в очереди на переселение из аварийных домов, многодетным семьям, малоимущим гражданам, - отметил заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. Кроме того, за счет привлеченных в рамках проекта инвестиций «Яргорэлектротранс» сможет модернизировать свое энергохозяйство - приобрести новую тяговую подстанцию в замен аварийной. Также увеличение энергомощностей позволит продлить троллейбусные маршруты. Часть средств будет направлено на закупку новых троллейбусов.

Напомним, само троллейбусное депо хотят перенести к трамвайному – на Ленинградский проспект в Дзержинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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