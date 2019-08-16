2019-08-16T16:28:41+03:00
Происшествия

На Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП с участием мотоциклиста

Байкер влетел в легковушку, которая его не пропустила
Роман РЫЖИКОВ
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Парня на скорой увезли с места ДТППарня на скорой увезли с места ДТПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 15 августа на Московском проспекте в Ярославле мотоциклист врезался в легковушку. Авария попала на камеры видеонаблюдения. Водитель двухколесного транспорта на большой скорости двигался в сторону центра, когда на перекрестке с улицей Гоголя стала разворачиваться «Лада».

Водитель легковушки не пропустил мотоциклиста. Мощный удар пришелся в задний бампер. К счастью, 23-летний водитель выжил. Его увезли на скорой, но оказалось, парень нуждается в амбулаторном лечении

И снова мотобайк. ДТП Московский/Гоголя. 15.08.19..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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