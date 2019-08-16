На Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП с участием мотоциклиста
Вечером 15 августа на Московском проспекте в Ярославле мотоциклист врезался в легковушку. Авария попала на камеры видеонаблюдения. Водитель двухколесного транспорта на большой скорости двигался в сторону центра, когда на перекрестке с улицей Гоголя стала разворачиваться «Лада».
Водитель легковушки не пропустил мотоциклиста. Мощный удар пришелся в задний бампер. К счастью, 23-летний водитель выжил. Его увезли на скорой, но оказалось, парень нуждается в амбулаторном лечении
И снова мотобайк. ДТП Московский/Гоголя. 15.08.19..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru
ИСТОЧНИК KP.RU