2019-08-16T16:28:24+03:00
Общество

Ярославцев ждут теплые выходные с небольшими осадками

Днем будет тепло: до 22 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Вечером похолодает до +12 градусовВечером похолодает до +12 градусовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В субботу, 17 августа, в Ярославской области будет облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без осадков, а днем возможны небольшие теплые дожди.

Подует слабый северо-восточный ветер: 6-9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха упадет до 7-12 градусов, а днем ртуть в термометре достигнет 22 градусов.

Метеорологическая видимость не ухудшится: 7000-9000 метров.

Помните, что уже середина августа, и погода может быть обманчива. Собираясь на длительные прогулки, не забывайте про зонт и теплые вещи

ИСТОЧНИК KP.RU

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