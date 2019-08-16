Ярославцев ждут теплые выходные с небольшими осадками

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-16T16:28:24+03:00

Днем будет тепло: до 22 градусов

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В субботу, 17 августа, в Ярославской области будет облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без осадков, а днем возможны небольшие теплые дожди.

Подует слабый северо-восточный ветер: 6-9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха упадет до 7-12 градусов, а днем ртуть в термометре достигнет 22 градусов.

Метеорологическая видимость не ухудшится: 7000-9000 метров.

Помните, что уже середина августа, и погода может быть обманчива. Собираясь на длительные прогулки, не забывайте про зонт и теплые вещи

ИСТОЧНИК KP.RU