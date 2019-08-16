2019-08-16T16:11:56+03:00
Происшествия

Еще одна ярославна лишилась 162 тысяч рублей из-за банковских мошенников

Женщина ответила на телефонный звонок и потеряла свои накопления
Екатерина РЯБЦЕВА
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Менеджер банка предложил установить на телефон защитную программуМенеджер банка предложил установить на телефон защитную программуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительнице Кировского района позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и рассказал ярославне о том, что прямо сейчас с ее карты мошенники списывают крупные суммы.

Женщина испугалась, а лже-специалист, играя на ее эмоциях, предложил установить на телефон защитную программу. Она согласилась.

– После того, как приложение было установлено, произошло списание денежных средств с банковской карты в сумме более 162 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мошенников ищут, идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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