Еще одна ярославна лишилась 162 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Женщина ответила на телефонный звонок и потеряла свои накопления
Менеджер банка предложил установить на телефон защитную программуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительнице Кировского района позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и рассказал ярославне о том, что прямо сейчас с ее карты мошенники списывают крупные суммы.
Женщина испугалась, а лже-специалист, играя на ее эмоциях, предложил установить на телефон защитную программу. Она согласилась.
– После того, как приложение было установлено, произошло списание денежных средств с банковской карты в сумме более 162 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Мошенников ищут, идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU