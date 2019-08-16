2019-08-16T15:59:06+03:00
Общество

В Ярославле китаец-нелегал остановил работу всей компании

За незаконный труд суд приостановил деятельность фирмы на 10 дней
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одной ярославской строительной фирме работал гражданин из Китайской Народной Республики. Он не имел разрешения на работу в России, но как-то устроился арматурщиком на грузоподъемный кран.

За незаконный труд иностранца организацию привлекли к административной ответственности.

- Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, суд назначил наказание в виде приостановления деятельности организации, где незаконно трудился иностранец, на срок 10 суток, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы опечатали двери компании, а руководство предупредили об уголовной ответственности, если оно не исполнят решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию троллейбусного депо в Ярославле застроят домами
На Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП с участием мотоциклиста
Ярославцев ждут теплые выходные с небольшими осадками
Еще одна ярославна лишилась 162 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Заработала карта, на которой показаны все камеры ГИБДД в Ярославской области
В Ростове 15-летняя девочка чудом отбилась от педофила
В Ярославскую область запретили ввозить небезопасные фрукты из Китая
Представители Ярославля вышли в полуфинал конкурса социальных предпринимателей
Молодая ярославна лишилась квартиры из-за кредитного долга
Достал нож и стал угрожать: жительница Ярославской области привела грабителя к знакомой бабушке
Водитель японской иномарки сбил под Ярославлем 7-летнего ребенка
Микроавтобус в овраге: в жутком ДТП под Ростовом пострадали четыре человека
Будут пылесосить улицы: теперь-то, с такой новой техникой, в Ярославле наступит чистота?
«Сельская кинопередвижка» покажет ярославцам фильмы Всемирного фестиваля уличного кино
Ярославские эко-волонтеры прошли проверку на прочность на meet up «Дух Заполярья»
Анна Михалкова устроила разборки с соперницей в ресторане: публика в восторге от трейлера фильма, снятого в Ярославле