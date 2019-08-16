В Ярославле китаец-нелегал остановил работу всей компании

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-16T15:59:06+03:00

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В одной ярославской строительной фирме работал гражданин из Китайской Народной Республики. Он не имел разрешения на работу в России, но как-то устроился арматурщиком на грузоподъемный кран.

За незаконный труд иностранца организацию привлекли к административной ответственности.

- Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, суд назначил наказание в виде приостановления деятельности организации, где незаконно трудился иностранец, на срок 10 суток, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы опечатали двери компании, а руководство предупредили об уголовной ответственности, если оно не исполнят решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU