Представители Ярославля вышли в полуфинал конкурса социальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-16T11:49:52+03:00

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» – помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе

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Оператор Tele2 подводит предварительные итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В полуфинал конкурса вышли 43 проекта из 19 регионов России, в том числе два представителя Ярославля, сообщает пресс-служба оператора.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» – помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе.

С 15 марта по 21 июня 2019 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 324 социальных предпринимателя со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 137 проектов.

Затем лучшие работы конкурсантов определили сотрудники фонда и экспертный совет, в который вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалистов в области социального предпринимательства.

Большинство проектов представили жители Северо-Западного федерального округа. На втором месте по числу участников оказалась Москва и Московская область. Третьим по числу проектов стал Поволжский регион.

Самой многочисленной стала номинация «Инновационный проект» – она насчитывает 32 полуфиналиста. Еще 7 социальных предпринимателей оценили свой проект как «Локальный», а 4 конкурсанта прошли в полуфинал в номинации Digital.

Основные направления заявок полуфиналистов – поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов ориентирована на помощь сиротам и детям в тяжелой жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU