Молодая ярославна лишилась квартиры из-за кредитного долга

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-16T11:22:50+03:00

Девушка одолжила крупную сумму у приятеля, но не смогла вернуть

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Ярославна взяла кредит у знакомого, оставив в залог свою квартиру, но вовремя рассчитаться не смогла.

Мужчина сначала ждал у моря погоды, а затем обратился в суд.

Было возбуждено исполнительное производство о взыскании кругленькой суммы в 500 тысяч рублей.

Приставы пришли к девушке и арестовали ее 1-комнатное жилище.

– После оценки специалистом арестованное имущество будет передано на реализацию, а денежные средства перечислены взыскателю, – сообщили в ведомстве.

Оставшиеся с продажи квартиры деньги вернут должнице.

ИСТОЧНИК KP.RU