Молодая ярославна лишилась квартиры из-за кредитного долга
Девушка одолжила крупную сумму у приятеля, но не смогла вернуть
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославна взяла кредит у знакомого, оставив в залог свою квартиру, но вовремя рассчитаться не смогла.
Мужчина сначала ждал у моря погоды, а затем обратился в суд.
Было возбуждено исполнительное производство о взыскании кругленькой суммы в 500 тысяч рублей.
Приставы пришли к девушке и арестовали ее 1-комнатное жилище.
– После оценки специалистом арестованное имущество будет передано на реализацию, а денежные средства перечислены взыскателю, – сообщили в ведомстве.
Оставшиеся с продажи квартиры деньги вернут должнице.
ИСТОЧНИК KP.RU