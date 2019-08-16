Водитель японской иномарки сбил под Ярославлем 7-летнего ребенка
Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу
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В четверг, 16 августа, в Переславле-Залесском случилась авария.
Японская иномарка двигалась из Ярославля в сторону Москвы. В 16.40 на проезжую часть Советской улицы вышел 7-летний мальчик. Водитель не успел среагировать и сбил ребенка.
На место происшествия быстро приехали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.
– В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В настоящий момент правоохранители уточняют все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU