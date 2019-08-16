Микроавтобус в овраге: в жутком ДТП под Ростовом пострадали четыре человека
На трассе «Холмогоры» произошла серьезная авария
Двое пассажиров госпитализированыФото: УМВД по Ярославской области
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Ранним утром 16 августа на трассе «Холмогоры» в Ярославской области произошло серьезное ДТП. Около 3:30 в Ростовском районе столкнулись два автомобиля: «Тойота» и «Сузуки». Пострадали четыре человека.
После сильного удара микроавтобус выбросило с дороги в овраг. Автомобиль получил серьезные повреждения. 35-летний водитель «Тойоты» и его 48-летняя пассажирка госпитализированы. Еще две 39-летних женщины, которые находились в машине, нуждаются в амбулаторном лечении.
По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU