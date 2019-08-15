Будут пылесосить улицы: теперь-то, с такой новой техникой, в Ярославле наступит чистота?

СЕГОДНЯ 19:48 2019-08-15T19:48:47+03:00

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В Ярославле праздник – у «Городского спецавтохозяйства» появился камаз-пылесос. Вакуумная подметательно-уборочная машина будет чистить дороги в центре, на проспектах и основных магистралях. Так что, совсем скоро нас всех ждут чистые городские улицы! Или не совсем… В городской администрации говорят, что уборкой машина будет заниматься с весны до конца осени.

По словам замдеректора «городского спецавтохозяйства» Алексея Воробьева, новые машины заменяют ручной труд, поэтому благодаря им появляются новые рабочие места. Но, если следовать здравому смыслу, машина избавит дворников от необходимости убираться вручную. Едва ли все они сядут за руль пылесоса, но это уже совсем другая история.

По силам чуда техники окажутся мусор, листва и песок. Бак рассчитан на восемь кубов мусора. Есть и опция влажной уборки, так что пылить эта штуковина не должна.

Ждем чистых дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU