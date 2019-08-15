2019-08-15T18:55:08+03:00
Общество

«Сельская кинопередвижка» покажет ярославцам фильмы Всемирного фестиваля уличного кино

Зрители выберут лучшие короткометражки молодых авторов
Роман РЫЖИКОВ
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Фестиваль уличного киноФестиваль уличного кино
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В субботу, 17 августа, Ярославль присоединится к Всемирному фестивалю уличного кино! На Стрелке, под открытым небом, зрители выберут лучшие короткометражки, которые сняли молодые авторы за прошедший год.

Это действительно крутое и масштабное мероприятие охватывает больше тысячи городов России. Миллионы зрителей на набережных, в скверах и парках смотрят фильмы и голосуют за понравившееся кино светом фонарика, телефона, зажигалки или чего угодно, что издает свет, а организаторы измеряют уровень света и определяют победителя. Правда, не сразу, а только осенью – фестиваль проходит с июня по октябрь.

А еще, все это бесплатно! Так, что в субботу, в 20:00 на Стрелке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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