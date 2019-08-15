2019-08-15T17:59:09+03:00
Общество

Ярославские эко-волонтеры прошли проверку на прочность на meet up «Дух Заполярья»

Закалившись в полевых условиях, команда вернулась домой
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Группа эко-волонтеров из Ярославля вернулась с третьего Международного meet up «Дух Заполярья». Фото предоставлено Ильей Диановым.Группа эко-волонтеров из Ярославля вернулась с третьего Международного meet up «Дух Заполярья». Фото предоставлено Ильей Диановым.
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Группа из восьми эко-волонтеров из Ярославля вернулась с третьего Международного meet up «Дух Заполярья». В течение пяти дней около сотни участников из 23 регионов России жили на необитаемом острове Заячий в долине реки Собь, делились опытом и постигали мастерство решения экологических проблем, проходили своеобразную проверку на прочность в полевых условиях.

- В рамках meet up проходили соревнования по спортивному туризму, психологические тренинги, беседы на темы экологии. Мы совершили пеший поход на гору Рай Из. К сожалению, в пути пришлось повернуть назад из-за сильной облачности, - рассказал один из участников поездки - руководитель волонтерского движения Русского географического общества Ярославской области Илья Дианов.

Несколько дней на острове лили дожди, участникам досаждали комары и мошки, но они мужественно переносили все неудобства и тяготы.

По итогам работы «Духа Заполярья» был сформирован кадровый резерв волонтеров для участия в экологических проектах в Арктической зоне России и других стран, готовых продвигать ценности сохранения чистоты планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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