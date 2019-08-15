2019-08-15T16:50:35+03:00
Общество

На ярославских улицах появится новая вакуумная машина-пылесос

Специальное устройство поможет очистить дороги и бордюры от мусора и песка
Екатерина РЯБЦЕВА
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Машина загружает в себя восемь кубов мусораМашина загружает в себя восемь кубов мусораФото: Мэрия Ярославля
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В ярославском автопарке «Городского спецавтохозяйства» появилась вакуумная подметально-уборочная машина. Ее будут использовать для уборки центральных улиц, проспектов и магистралей.

Специальный вакуумный пылесос сможет засосать листья, песок и мусор не только с дорог, но и с бордюров.

Машина загружает в себя восемь кубов мусора. Также она имеет увеличенный бак для воды и две шахты с левой и правой стороны. Это делает уборку дороги более качественной.

Работать такая спецтехника будет на ярославских улицах с весны до конца осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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