На ярославских улицах появится новая вакуумная машина-пылесос
Специальное устройство поможет очистить дороги и бордюры от мусора и песка
Машина загружает в себя восемь кубов мусораФото: Мэрия Ярославля
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В ярославском автопарке «Городского спецавтохозяйства» появилась вакуумная подметально-уборочная машина. Ее будут использовать для уборки центральных улиц, проспектов и магистралей.
Специальный вакуумный пылесос сможет засосать листья, песок и мусор не только с дорог, но и с бордюров.
Машина загружает в себя восемь кубов мусора. Также она имеет увеличенный бак для воды и две шахты с левой и правой стороны. Это делает уборку дороги более качественной.
Работать такая спецтехника будет на ярославских улицах с весны до конца осени.
ИСТОЧНИК KP.RU