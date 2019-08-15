В Ярославской области проверяют сообщение о сливе фекалий в древнее озеро Неро

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-15T16:25:17+03:00

В Ростове Великом сообщили о сливе канализации в озеро Неро. Фото: «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» в «ВКонтакте».

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В Ярославской области появилось сообщение о том, что в озеро Неров в Ростове Великом сливают нечистоты.

- С самого утра на улице Московской в озеро сливаются фекалии. Внизу у озера КНС будка. От туда сливаются все в озеро. Когда задали вопрос работнику, зачем он это делает, его ответ был: «Все вопросы на водоканал, мне сказали начальники сливать, я и сливаю». Запах стоит там ужасный, - пишут в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» в «ВКонтакте».

Сообщением заинтересовались в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Власти организовали выездную проверку на место.

– Будут установлены точные данные о характере слива, а также выявят его источник, следовательно, нарушителя водоохранного законодательства. Помимо обследования, специалистами лаборатории будут взяты анализы воды из водоема и стоков, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – При необходимости проведем повторные проверочные мероприятия.

Если факты нарушения подтвердятся, то ответственным за это грозят штрафы: от 1500 до 2000 рублей для граждан, от 50 до 80 тысяч – для должностных лиц, от 150 до 300 тысяч – для юридических лиц.

Напомним, по оценкам специалистов, озеру Неро около 500 тысяч лет. Это одно из немногих озер предледникового периода в центральной России.

Фекалии стекают в озеро Неро. Видео: группа "Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]" в "ВКонтакте"..

ИСТОЧНИК KP.RU