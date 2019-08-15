2019-08-15T15:43:08+03:00
Общество

Ярославцы хотят получать за работу не меньше 59 тысяч рублей

Горожане назвали справедливый, по их мнению, размер оплаты труда
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцы назвали размер зарплаты, которую считают справедливой. Это 59 тысяч рублей.Ярославцы назвали размер зарплаты, которую считают справедливой. Это 59 тысяч рублей.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Ярославцы назвали размер зарплаты, которую считают справедливой. Это 59 тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного летом компанией «Сбербанк страхование жизни». Опрос проходил в основном в городах с населеним более 500 тысяч человек. А РБК сравнил эти данные со средней зарплатой, начисленной в этих же городах по данным за январь-март 2019 года.

Получилось, что в Ярославле разрыв между реальной зарплатой, размер которой, по данным РБК, равен 41 тысяче рублей, и желанной составил 18 тысяч. При этом запросы ярославцев по сравнению с остальными городами оказались одними из самых скромных.

Справедливой зарплату в 59 тысяч кроме Ярославля считают жители Волгограда. Только в Барнауле, Пензе, Рязани, Липецке согласны на меньшее – 58 тысяч. Самые же большие запросы у жителей Москвы, которые при реальной средней зарплате в 99 тысяч хотят получать 100 тысяч в месяц. На втором месте Санкт-Петербург и Владивосток, жители которых получают соответственно 60 и 58 тысяч, но считают справедливым для себя финансовое вознаграждение за труд - 77 тысяч рублей. На третьем месте – хабаровчане, зарабатывающие 57 тысяч, а мечтающие о 75 тысячах.

Между тем, данные о размере зарплаты в Ярославской области, приведенные РБК, отличаются от цифр, опубликованных на официальном сайте «Ярославльстата». В приведенной ведомством таблице среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 1 квартале 2019 года составила 33 тысячи 241 рубль. Так что разрыв между настоящей зарплатой и той, которую ярославцы считают справедливой, может быть еще больше, чем указано выше. При этом, по данным «Ярославльстата» за май этого года до зарплаты 59 тысяч не дотягивают средние заработки ни в одной отрасли. Единственным исключением стало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, где платят по 89 тысяч 818 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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