Ярославцы хотят получать за работу не меньше 59 тысяч рублей
Ярославцы назвали размер зарплаты, которую считают справедливой. Это 59 тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного летом компанией «Сбербанк страхование жизни». Опрос проходил в основном в городах с населеним более 500 тысяч человек. А РБК сравнил эти данные со средней зарплатой, начисленной в этих же городах по данным за январь-март 2019 года.
Получилось, что в Ярославле разрыв между реальной зарплатой, размер которой, по данным РБК, равен 41 тысяче рублей, и желанной составил 18 тысяч. При этом запросы ярославцев по сравнению с остальными городами оказались одними из самых скромных.
Справедливой зарплату в 59 тысяч кроме Ярославля считают жители Волгограда. Только в Барнауле, Пензе, Рязани, Липецке согласны на меньшее – 58 тысяч. Самые же большие запросы у жителей Москвы, которые при реальной средней зарплате в 99 тысяч хотят получать 100 тысяч в месяц. На втором месте Санкт-Петербург и Владивосток, жители которых получают соответственно 60 и 58 тысяч, но считают справедливым для себя финансовое вознаграждение за труд - 77 тысяч рублей. На третьем месте – хабаровчане, зарабатывающие 57 тысяч, а мечтающие о 75 тысячах.
Между тем, данные о размере зарплаты в Ярославской области, приведенные РБК, отличаются от цифр, опубликованных на официальном сайте «Ярославльстата». В приведенной ведомством таблице среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 1 квартале 2019 года составила 33 тысячи 241 рубль. Так что разрыв между настоящей зарплатой и той, которую ярославцы считают справедливой, может быть еще больше, чем указано выше. При этом, по данным «Ярославльстата» за май этого года до зарплаты 59 тысяч не дотягивают средние заработки ни в одной отрасли. Единственным исключением стало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, где платят по 89 тысяч 818 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU