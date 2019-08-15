Ярославцы уверены, что на Комсомольской площади появился педофил в белом пиджаке

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-15T15:23:29+03:00

Школьники отказываются идти с подозрительным человеком, и он какое-то время провожает их Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Странный мужчина выслеживает детей и просит их пройти с ним в безлюдное место

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В группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте появилось анонимное сообщение-предупреждение от местных жителей. Ярославцы уверяют, что на Комсомольской площади недалеко от магазина появился странный мужчина, который неадекватно себя ведет.

Подписчики паблика описывают его как «мутного типа средних лет в светлом пиджаке» .

Он, якобы, пристает к детям 10-13 лет и просит их отойти с ним в безлюдное место.

Школьники, естественно, никуда с ним не идут, и он сопровождает их какое-то время, а потом отстает.

– Обычно ходит между Которослью и «Магнитом» или стоит через дорогу у ларьков, – написано в посте.

Пользователи сети тут же оживились и откликнулись на тревожное сообщение.

Кто-то советовал звонить в полицию и описывать ситуацию.

– Как ни странно, это неплохо работает. Его изловят, опросят, соберут приметы. Случись чего, потом не надо будет его долго искать. К тому же, если он совсем поехавший, могут его определить в «дурку» на месте, – считает подписчик Алексей.

Также не стоит забывать и про воспитательные беседы с детьми, ведь скоро новый учебный год, и количество школьников на улицах увеличится.

– Друзья, через Комсомольскую площадь многие дети ходят в музыкальную школу №5. Разговаривайте с ними, провожайте их, встречайте, контролируйте ситуацию, – посоветовала ярославцам девушка с ником Одинокая Волчица.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, пока им сообщений не поступало. Сотрудники ведомства рекомендуют всем, кто становится очевидцем подобных ситуаций, незамедлительно сообщать о них в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU