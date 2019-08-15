Ярославцы уверены, что на Комсомольской площади появился педофил в белом пиджаке
В группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте появилось анонимное сообщение-предупреждение от местных жителей. Ярославцы уверяют, что на Комсомольской площади недалеко от магазина появился странный мужчина, который неадекватно себя ведет.
Подписчики паблика описывают его как «мутного типа средних лет в светлом пиджаке» .
Он, якобы, пристает к детям 10-13 лет и просит их отойти с ним в безлюдное место.
Школьники, естественно, никуда с ним не идут, и он сопровождает их какое-то время, а потом отстает.
– Обычно ходит между Которослью и «Магнитом» или стоит через дорогу у ларьков, – написано в посте.
Пользователи сети тут же оживились и откликнулись на тревожное сообщение.
Кто-то советовал звонить в полицию и описывать ситуацию.
– Как ни странно, это неплохо работает. Его изловят, опросят, соберут приметы. Случись чего, потом не надо будет его долго искать. К тому же, если он совсем поехавший, могут его определить в «дурку» на месте, – считает подписчик Алексей.
Также не стоит забывать и про воспитательные беседы с детьми, ведь скоро новый учебный год, и количество школьников на улицах увеличится.
– Друзья, через Комсомольскую площадь многие дети ходят в музыкальную школу №5. Разговаривайте с ними, провожайте их, встречайте, контролируйте ситуацию, – посоветовала ярославцам девушка с ником Одинокая Волчица.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, пока им сообщений не поступало. Сотрудники ведомства рекомендуют всем, кто становится очевидцем подобных ситуаций, незамедлительно сообщать о них в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU