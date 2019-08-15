Город грехов: в Ярославле стали чаще торчать, насиловать, угонять машины и воровать

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-15T14:26:05+03:00

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В Ярославльстате рассказали о криминальной обстановке в столице Золотого кольца и ее окрестностях. Так, за первые семь месяцев 2019 года зарегистрировано 10232 преступления! ПО сравнению с прошлым годом преступники перевыполнили план – 106.5% к аналогичному периоду.

Печально, но выросло число изнасилований. 17 таких случаев составили почти 189% по сравнению с прошлым годом. В пять раз чаще стали угонять машины. Увеличилось количество мошенников и воров, а также стало больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Среди преступников стало больше женщин и безработных. А вот несовершеннолетних в этом году попалось меньше, что не может не радовать. Больше всех идут на преступления те, кому это не впервой. Многих людей переступить черту закона подталкивает алкоголь.

- Общая раскрываемость преступлений в январе-июле 2019 г. составила 41.7 процента против 46.0 процента в январе-июле 2018 г., в том числе тяжких и особо тяжких преступлений – 36.4 против 45.6 процента. – уточняют в Ярославльстате.

ИСТОЧНИК KP.RU