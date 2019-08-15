2019-08-15T14:08:09+03:00
Общество

В Ярославле ждут потепление выше нормы

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Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле ждут потепление.В Ярославле ждут потепление.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ярославле ждут потепление, которое может превысить средние многолетние значения.

- В пятницу и выходные облака и дожди немного ограничат дневные показания термометров. Затем потеплеет, и в начале новой недели значения средней суточной температуры превысят норму этих дней на 3-4 градуса, - сообщили в Гидрометцентре России.

16, 17 , 18 и 19 августа в Ярославле ожидается облачная погода. В пятницу, воскресенье и понедельник – дожди. Температура воздуха днем – около 19-21 градуса. А вот со вторника выглянет солнце, дожди станут кратковременными и не помешают воздуху хорошо прогреваться. Столбик термометра поднимется до 24 градусов. Такая погода ожидается до конца следующей недели. А по некоторым прогнозам даже до начала сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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