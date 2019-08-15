2019-08-15T13:01:31+03:00
Происшествия

Пожилая ярославна перевела мошенникам 900 тысяч за несуществующую компенсацию по БАДам

Женщина поняла, что ее обманули, когда уже осталась без денег
Екатерина РЯБЦЕВА
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Перед компенсацией пенсионерка должна была оплатить бюрократические операции за свой счетПеред компенсацией пенсионерка должна была оплатить бюрократические операции за свой счетФото: Алексей БУЛАТОВ
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73-летняя жительница Фрунзенского района пострадала от очередных мошенников. Она обратилась за помощью к полицейским и рассказала, что ранее купила БАДы – биологически активные добавки.

Позже ей позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками контрольного отдела. Они предложили пенсионерке выплатить компенсацию, но перед этим она должна была оплатить какие-то бюрократические операции за свой счет.

Доверчивая пожилая женщина перевела мошенникам огромную сумму – 900 тысяч рублей.

– Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьи 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в ведомстве.

Правоохранители ищут злоумышленников, которые обманули ярославну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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