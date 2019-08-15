Пожилая ярославна перевела мошенникам 900 тысяч за несуществующую компенсацию по БАДам
73-летняя жительница Фрунзенского района пострадала от очередных мошенников. Она обратилась за помощью к полицейским и рассказала, что ранее купила БАДы – биологически активные добавки.
Позже ей позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками контрольного отдела. Они предложили пенсионерке выплатить компенсацию, но перед этим она должна была оплатить какие-то бюрократические операции за свой счет.
Доверчивая пожилая женщина перевела мошенникам огромную сумму – 900 тысяч рублей.
– Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьи 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в ведомстве.
Правоохранители ищут злоумышленников, которые обманули ярославну.
ИСТОЧНИК KP.RU