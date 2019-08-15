2019-08-15T12:09:51+03:00
Происшествия

В Ярославле из Волги вытащили труп лося

Тушу передали ветеринарной службе для обследования
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Причину гибели животного выяснят ветеринары. Фото: ЦГЗ Ярославля.Причину гибели животного выяснят ветеринары. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В Ярославле утром 15 августа из Волги вытащили труп лося. Мертвое животное в районе Коровников увидели с берега горожане. Труп находился примерно в середине реки.

Чтобы вытащить тушу из воды, на место вызвали спасателей «Центра гражданской защиты» Ярославля. Они подплыли к трупу на моторной лодке и багром подтащили его к берегу. Вся операция заняла около 30-40 минут.

Что стало причиной смерти животного, пока не известно. Возможно, лось пытался переплыть Волгу, но выбился из сил и захлебнулся. Однако труп все-таки передали ветеринарной службе, которая должна обследовать его и установить точные причины гибели животного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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