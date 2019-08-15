Ярославна зашла в салон красоты и случайно украла дорогой мобильник
47-летняя жительница Ярославля зашла в салон красоты. Женщина хотела записаться к мастеру, но на рабочем месте никого не обнаружила.
Тут внимание ярославны привлек оставленный на диване мобильный телефон. Посетительница салона воспользовалась моментом и украла его.
Когда женщина вышла на улицу, то поняла, что гаджет не защищен паролем. Она включила приложение «мобильный банк» и перевела себе 1 тысячу рублей.
Вскоре работница салона обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Ущерб составил 36 тысяч рублей.
– Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU