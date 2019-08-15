2019-08-15T11:48:56+03:00
Происшествия

Ярославна зашла в салон красоты и случайно украла дорогой мобильник

Хозяйка телефона обратилась за помощью в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ущерб от кражи составил 36 тысяч рублейУщерб от кражи составил 36 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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47-летняя жительница Ярославля зашла в салон красоты. Женщина хотела записаться к мастеру, но на рабочем месте никого не обнаружила.

Тут внимание ярославны привлек оставленный на диване мобильный телефон. Посетительница салона воспользовалась моментом и украла его.

Когда женщина вышла на улицу, то поняла, что гаджет не защищен паролем. Она включила приложение «мобильный банк» и перевела себе 1 тысячу рублей.

Вскоре работница салона обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

– Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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