Ярославна зашла в салон красоты и случайно украла дорогой мобильник

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-15T11:48:56+03:00

Ущерб от кражи составил 36 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хозяйка телефона обратилась за помощью в полицию

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47-летняя жительница Ярославля зашла в салон красоты. Женщина хотела записаться к мастеру, но на рабочем месте никого не обнаружила.

Тут внимание ярославны привлек оставленный на диване мобильный телефон. Посетительница салона воспользовалась моментом и украла его.

Когда женщина вышла на улицу, то поняла, что гаджет не защищен паролем. Она включила приложение «мобильный банк» и перевела себе 1 тысячу рублей.

Вскоре работница салона обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

– Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU