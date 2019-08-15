2019-08-15T11:36:20+03:00
Общество

Ярославская прокуратура накажет управляющую компанию, разводившую крыс в многоэтажке

Жители дома пожаловались на антисанитарию
Роман РЫЖИКОВ
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Директору грозит небольшой штрафДиректору грозит небольшой штрафФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Брагинская прокуратура накажет управляющую компанию Дзержинского района за антисанитарию в одном из домов по улице Строителей. Местная жительница пожаловалась на грызунов.

Приехав с проверкой, специалисты обнаружили крыс, кишащих в мусорокамере: паразиты лезли из всех щелей в полу и стенах, и даже через провалы в асфальте, а дверь в мусорокамеру и вовсе была повреждена.

- Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями в отношении директора АО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Правда, максимум, что грозит должностному лицу – штраф до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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